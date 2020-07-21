Проект з оновлення цих моделей отримав назву "Палладій".

На американській гігафабриці у Фремонті Tesla готує секретний проект під назвою Palladium. Як вважають експерти видання Electrek, проект передбачає побудову нових виробничих ліній для оновлених версій Model S та Model X.

Досі незрозуміло, що саме зміниться у цих авто, однак зважаючи на вік моделей, оновлення може бути значним.

Гігафабрика Tesla

Зокрема, ходять чутки, що оновлення Palladium передбачає використання нових акумуляторних модулів та приводних блоків, які ввійдуть в основу майбутньої версії “Plaid” Model S та Model X.

Новий силовий агрегат з тримоторною конфігурацією забезпечить підвищення продуктивності та ефективності. Остаточних цифр немає, але це має бути вражаюче.

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Інше джерело вважає, що проект називається "Model S та Model X Palladium Body" – це означає, що йдеться про абсолютно інший кузов.

Точний термін запуску незрозумілий, але він повинен бути готовий до того моменту, коли Tesla проведе у вересні свій "день батареї".

Поки що невідомо, чому в Tesla назвали проект «Паладій». Адже паладій є одним із шести металів платинової групи, і більшість паладію, що видобувається у всьому світі, потрапляє у каталітичні нейтралізатори автомобілів з ДВС. Навряд чи ДВС буде у нових "Тесла" – це виходить за рамки концепції чистих електромобілів. Втім, Ілон Маск завжди вмів дивувати. Чекати залишилося недовго – до вересня.

Нагадаємо, що Tesla продає звабливі шортики із написом S3XY.