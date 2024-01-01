Со скольки лет можно садиться за руль

В Украине не предусмотрен предельный возраст для получения водительского удостоверения. То есть, стать водителем может человек старшего возраста при условии отсутствия медицинских противопоказаний. Однако, законодательством четко регулируется вопрос о минимальном возрасте для получения водительского удостоверения.

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Начиная с 16 лет возможно проходить обучение и получить водительское удостоверение. Но это касается транспортных средств только категорий А и А1, то есть мопедом или мотоциклом. А управление грузовиком с прицепом – с 19 лет, а троллейбусом или трамваем – с 21 года.

В соответствии с Законом Украины "О дорожном движении", право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, достигшим:

16 лет – категории А1, А;

18 лет – категории В1, В, С1, С;

19 лет – категории BE, C1E, СЕ;

21 год – категории D1, D, D1E, DE, Т.

Чтобы получить водительское удостоверение, необходимо освоить правила дорожного движения в соответствии с Типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей. Это возможно сделать как самостоятельно, так и в аккредитованном учебном заведении. Далее сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. После успешной сдачи тестирования, кандидат в водители проходит практическую подготовку в автошколе, сдает внутренний практический экзамен. Далее - в сервисном центре МВД. Шансы успешно сдать экзамен с первого раза невысоки.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством выбранной категории;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся водительское удостоверение (в случае получения права на управление транспортными средствами другой категории).

Стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД составляет 250 грн, а практического – 420 грн. Услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале самообслуживания, который расположен в помещении сервисного центра МВД.