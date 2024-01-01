Зі скількох років можна сідати за кермо

В Україні не передбачена гранична межа віку для отримання посвідчення водія. Тобто, стати кермувальником може людина старшого віку за умови відсутності медичних протипоказань. Однак, законодавством чітко регулюється питання щодо мінімального віку для отримання посвідчення водія.

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Починаючи з 16 років можливо проходити навчання та отримати посвідчення водія. Але це стосується транспортних засобів тільки категорій А та А1, тобто мопедом чи мотоциклом. А керування вантажівкою з причепом – з 19 років, а тролейбусом чи трамваєм – з 21 року.

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух", право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

16 років – категорії А1, А;

18 років – категорії В1, В, С1, С;

19 років – категорії BE, C1E, СЕ;

21 років – категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Аби отримати посвідчення водія, необхідно освоїти правила дорожнього руху відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв. Це можливо зробити як самостійно, так і в акредитованому навчальному закладі.

Далі – скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Після успішного складання тестування, кандидат у водії проходить практичну підготовку в автошколі, складає внутрішній практичний іспит. Далі — в сервісному центрі МВС. Шанси успішно скласти іспит з першого разу невисокі.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом із довідкою про місце проживання);

медична довідка про придатність до керування транспортним засобом обраної категорії;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

Вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС складає 250 грн, а практичного – 420 грн. Послуги в територіальних підрозділах надаються за попередньою реєстрацією в системі Е-Запис або в терміналі самообслуговування, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.