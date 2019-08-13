Провести апгрейд своего автомобиля можно за 600 долларов.

Компания Sony представила автомобильную магнитолу Sony XAV-AX8000, предназначенную для относительно старых автомобилей, в которых вообще не было мультимедийных систем, не говоря о сенсорных экранах.

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Sony XAV-AX8000 получила сенсорный дисплей с диагональю 8,95 дюйма разрешением 800х400 пикселей с антибликовым покрытием, положение которого можно отрегулировать по нескольким направлениям. Устройство имеет типоразмер 1 DIN, то есть устанавливается в стандартный проем (50х180 мм) на приборной панели.

Фото: мультимедийная система Sony XAV-AX8000 / Sony

Магнитола Sony XAV-AX8000 получила поддержку систем Apple CarPlay и Android Auto, а также персональных помощников Siri и Google Assistant. Главное устройство оснащено встроенным усилителем и эквалайзером.

Под дисплеем есть аналоговые клавиши для быстрого доступа к наиболее популярным функциям. Также предусмотрена возможность подключения камеры заднего вида. Стоимость устройства составляет 600 долларов.

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