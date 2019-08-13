Провести апгрейд свого автомобіля можна за 600 доларів.

Компанія Sony представила автомобільну магнітолу Sony XAV-AX8000, призначену для відносно старих автомобілів, в яких взагалі не було мультимедійних систем, не кажучи про сенсорні екрани.

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Sony XAV-AX8000 отримала сенсорний дисплей діагоналлю 8,95 дюйма роздільною здатністю 800х400 пікселів з антивідблисковим покриттям, положення якого можна відрегулювати за кількома напрямками. Пристрій має типорозмір 1 DIN, тобто встановлюється в стандартний отвір (50х180 мм) на приладовій панелі.

Фото: мультимедійна система Sony XAV-AX8000 / Sony

Магнітола Sony XAV-AX8000 отримала підтримку систем Apple CarPlay і Android Auto, а також персональних помічників Siri і Google Assistant. Головний пристрій оснащений вбудованим підсилювачем і еквалайзером.

Під дисплеєм є аналогові клавіші для швидкого доступу до найбільш популярних функцій. Також передбачена можливість підключення камери заднього виду. Вартість пристрою становить 600 доларів.

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