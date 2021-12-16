Около 100 000 сотрудников Daimler получат такой "знак уважения" от своего работодателя.

Daimler известен как один из производителей автомобилей, которые наиболее щедры к своим сотрудникам, когда дело доходит до ежегодных премий. В 2020 году немецкий концерн один из немногих компаний во всем мире предоставил своим работникам "коронавирусный" бонус, как компенсацию за "личное и экономическое бремя". А нынешний бонус автопроизводитель называет рекордным.

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До 6000 евро получат работники заводов, офисов и лабораторий Mercedes-Benz. Речь идет о бонусах только для сотрудников компании в Германии. Размер бонуса рассчитывается в индивидуальном порядке по тарифной шкале. А сам бонусный фонд формируется на основе прибыльности компании – чем лучшие показатели продаж и прибыли, тем выше бонусы. В Mercedes говорят, что примерно 100 тысяч сотрудников получат премии вместе со своими обычными зарплатами за февраль 2022 года.

"Чрезвычайное развитие нашей компании – это достижение команды", – комментирует Сабина Колайзен, ответственная за персонал в Daimler AG. “Я хотела бы от души поблагодарить всех коллег, которые своей большой самоотверженностью приобщились к этому достижению. Поскольку прошлый год был нелегким, я рада, что мы можем выплатить нашим сотрудникам рекордную премию по распределению прибыли”.

Интересно, что финансовые результаты Daimler за 2021 год еще не обнародованы, но компания уверена, что год прошел прекрасно, несмотря на коронавирусный кризис, дефицит микросхем и несколько других факторов, негативно повлиявших на автомобильную промышленность.

С начала года до конца сентября Mercedes-Benz поставил 1 617 508 автомобилей по всему миру, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одним из самых неожиданных результатов стал рекордный успех нового S-класса – было продано 62 306 автомобилей за девять месяцев, что на 45 процентов больше, чем за то же время прошлого года.