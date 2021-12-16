Близько 100 000 співробітників Daimler отримають такий "знак поваги" від свого роботодавця.

Daimler відомий як один із виробників автомобілів, які найбільш щедрі до своїх співробітників, коли справа доходить до щорічних премій. У 2020 році німецький концерн один з небагатьох компаній у всьому світі надав своїм працівникам “коронавірусний” бонус, як компенсацію за “особистий та економічний тягар”. А цьогорічний бонус автовиробник називає рекордним.

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До 6000 євро отримають працівники заводів, офісів та лабораторій Mercedes-Benz. Йдеться про бонуси лише для працівників компанії у Німеччині. Розмір бонусу розраховується в індивідуальному порядку за тарифною шкалою. А сам бонусний фонд формується на основі прибутковості компанії – що кращі показники продажів та прибутки, то вищі бонуси. У Mercedes кажуть, що приблизно 100 000 співробітників отримають премії разом зі своїми звичайними зарплатами за лютий 2022 року.

“Надзвичайний розвиток нашої компанії — це досягнення команди”, — коментує Сабіна Колайзен, відповідальна за персонал у Daimler AG. “Я хотіла би з щирого серця подякувати всім колегам, які своєю великою самовідданістю долучилися до цього досягнення. Оскільки минулий рік був нелегким, я рада, що ми можемо виплатити нашим співробітникам рекордну премію за розподілом прибутку”.

Цікаво, що фінансові результати Daimler за 2021 рік ще не оприлюднені, але компанія впевнена, що рік минув чудово, попри коронавірусну кризу, дефіцит мікросхем та кілька інших факторів, які негативно вплинули на автомобільну промисловість.

З початку року до кінця вересня Mercedes-Benz поставив 1 617 508 автомобілів по всьому світу, що на три відсотки більше, ніж за аналогічний період минулого року. Одним з найбільш несподіваних результатів став рекордний успіх нового S-Клас – було продано 62 306 автомобілів за дев’ять місяців, що на 45 відсотків більше, ніж за той же час минулого року.