Советские танки Т-64 в Узбекистане решили "оцифровать"

Образец новой-старой машины разместили на фестивальном подиуме оборонных технологий MSITF в "Парке Победы" Ташкента. Таким образом прозвучал намек на то, что Узбекистан имеет амбициозную программу модернизации танков.

Как сообщает АН Podrobno.uz со ссылкой на Агентство оборонной промышленности при Минобороны Узбекистана, нынешний проект модификации советского танка Т-64 разрабатывается уже полгода. Он не идет ни в какое сравнение с модернизациями пятилетней давности, когда эту модель также частично обновляли, но тогда до современных технологий не дошло.

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Автора модернизации никто не указывает, разные источники дают свое предположение. Скажем, Btvt.info говорит, что это техника компании "Havztez", а ресурс Army Recognition пишет о Semey Engineering. Эксперты Militarnyi предполагают, что это может быть упомянутое недавно созданное предприятие "Семей инжениринг" или Черчикский бронетанковый ремонтный завод.

Будем склоняться к АН Podrobno.uz, ссылающемуся на Агентство оборонной промышленности МО Узбекистана. Там заявили, что до странной конфигурации танк следует считать концептом. Это звучит более правдиво, поскольку многие ресурсы уже утвердительно рассказывают о чуть ли не поставленной на поток модернизации, которой на самом деле с этим танком еще не существует.

"Этот концепт – попытка вдохнуть новую жизнь в морально устаревшую технику", – пояснил представитель упомянутого Агентства.

По его словам, машина получила современный и мощный двигатель, адаптированный под климатические условия региона, а также усиленную броню. В дальнейших планах – установление новой цифровой системы управления огнем, элементов активной и пассивной защиты, включая антидронную систему. Полностью будет заменена аналоговая электроника – танк станет цифровым.

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"Работы продолжаются, и до завершения еще далеко. Прежде чем говорить о возможном серийном производстве, танк должен пройти внутренние испытания Минобороны, которое выступает заказчиком", – добавляет специалист Агентства, должность и фамилия которого не разглашаются.

Эксперты считают, что в чертах глубокой переработки узбекского Т-64 угадываются современные наработки и тенденции, присущие танкам Leopard 2A8 НАТО и украинским адаптациям военного времени.

Фото: сайт podrobno.uz

Пока бронетанковая ливрея на ходовой несколько декоративная, она дает лишь намек на настоящую защиту. О пушке также ничего не упоминается, очевидно она из старых запасов, изношенное дуло заменили. В основе модернизации – новый силовой агрегат. Поставили вроде 950-сильный Doosan DP222LC, пришедший на замену устаревшему для нынешнего времени дизельному мотору 5ТДФ, который в Узбекистане уже и не берутся ремонтировать.

Все идет к тому, что танк в процессе модернизации осовременят до цифрового уровня. Но это будет не так скоро и к тому же не очень дешево.