Радянські танки Т-64 в Узбекистані вирішили "цифровізувати"

Зразок нової-старої машини розмістили на фестивальному подіумі оборонних технологій MSITF у "Парку Перемоги" Ташкента. Таким чином прозвучав натяк на те, що Узбекистан має амбітну програму модернізації танків.

Як повідомляє АН Podrobno.uz з посиланням на Агентство оборонної промисловості при Міноборони Узбекистану, нинішній проєкт модифікації радянського танка Т-64 розробляється вже півроку. Він не йде у жодне порівняння з модернізаціями п’ятирічної давнини, коли цю модель також частково оновлювали, але тоді до сучасних технологій не дійшло.

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Автора модернізації ніхто не вказує, різні джерела дають своє припущення. Скажімо, Btvt.info каже, що це техніка компанії "Havztez", а ресурс Army Recognition пише про Semey Engineering. Експерти Militarnyi припускають, що це може бути згадане нещодавно створене підприємство "Семей інженірінг" або Черчикський бронетанковий ремонтний завод.

Будемо схилятися до АН Podrobno.uz, що посилається на Агентство оборонної промисловості МО Узбекистану. Там заявили, що до дивної конфігурації танк слід вважати концептом. Це звучить більш правдиво, оскільки багато ресурсів уже ствердно розповідає про мало не поставлену на потік модернізацію, якої насправді з цим танком ще не існує.

"Цей концепт – спроба вдихнути нове життя у морально застарілу техніку", – пояснив представник згаданого Агентства.

За його словами, машина отримала сучасний та потужний двигун, адаптований під кліматичні умови регіону, а також посилену броню. У подальших планах – встановлення нової цифрової системи управління вогнем, елементів активного та пасивного захисту, включаючи антидронову систему. Повністю буде замінено аналогову електроніку – танк стане цифровим.

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"Роботи продовжуються, і до завершення ще далеко. Перш ніж говорити про можливе серійне виробництво, танк має пройти внутрішні випробування Міноборони, яке виступає замовником", – додає спеціаліст Агентства, посада та прізвище якого не розголошується.

Експерти вважають, що в рисах глибокого перероблення узбецького Т-64 вгадуються сучасні напрацювання й тенденції, притаманні танкам Leopard 2A8 НАТО та українським адаптаціям воєнного часу.

Фото: сайт podrobno.uz

Допоки бронетанкова ліврея на ходовій дещо декоративна, вона дає лише натяк на справжній захист. Про гармату також нічого не згадується, вочевидь вона зі старих запасів, зношене дуло замінили. В основі модернізації – новий силовий агрегат. Поставили ніби 950-сильний Doosan DP222LC, що прийшов на заміну застарілому для нинішнього часу дизельному мотору 5ТДФ, який в Узбекистані вже й не беруться ремонтувати.

Все йде до того, що танк в процесі модернізації осучаснять до цифрового рівня. Але це буде не так скоро й до того ж не дуже дешево.