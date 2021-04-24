Президента Украины призвали ввести штрафы для тех, кто сидит в соцсетях за рулем.

На сайте Президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением внести в Верховную Раду законопроект, который введет "космические штрафы" в отношении тех водителей, которые, находясь за рулем, просматривают социальные сети – Facebook и Instagram.

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Автор петиции предлагает увеличить штрафы в 15 раз для тех, кто во время пребывания за рулем держит в руках телефон.

Кроме того, он просит Президента позволить водителям и пешеходам видеофиксацию нарушений ПДД, с последующим отправлением фото или видео на сервер МВД. С такой же инициативой выступал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко – он предлагает платить водителям, которые будут присылать в полицию доносы на своих коллег по трафику.

Автор петиции Долинский Сергей уверен, что "иначе 7 аварий на одном километре столичной набережной на Подоле в Киеве не избежать".