Президента України закликали запровадити штрафи для тих, хто сидить у соцмережах за кермом.

На сайті Президента України Володимира Зеленського з’явилася петиція з пропозицією внести у Верховну Раду законопроект, який запровадить “космічні штрафи” щодо тих водіїв, які, перебуваючи за кермом, переглядають соціальні мережі - Facebook та Instagram.

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Автор петиції пропонує збільшити штрафи в 15 разів для тих, хто під час перебування за кермом тримає в руках телефон.

Крім того, він просить Президента дозволити водіям і пішоходам відеофіксацію порушень ПДД, із подальшим відправленням фото або відео на сервер МВС. З такою самою ініциативою виступав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко - він пропонує платити водіям які присилатимуть в поліцію доноси на своїх колег по трафіку.

Автор петиції Долінський Сергій впевнений, що “по іншому 7 аварій на одному кілометрі столичної набережної на Подолі в Києві не уникнути”.