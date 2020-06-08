Обоснованность ограничений скорости в 50 км/ч на шестиполосных и восьмиполосных дорогах с отбойником сомнительна. Возвращение автофиксации заставило водителей обратить внимание на эту проблему.

Уже зарегистрирована петиция №22/097776-эп которая предлагает привести ограничения скорости к адекватным. При этом предлагается установить разную скорость для различных полос движения.

Читайте также: Центр организации дорожного движения назвал нарушителями 70% водителей

“На дорогах с двумя и больше рядами движения (с учетом выделенных полос общественного транспорта, но без учета полос, предназначенных для парковки), а также на дорогах общенационального и областного значения в пределах населенных пунктов – установить ограничение скорости движения 60 км/ч в крайней правой полосе, и 80 км/ч в крайней левой полосе, а для однополосных дорог – 70 км/ч (соответственно 90 км/ч, 70 км/ч и 80 км/ч с 22 до 8 часов)”, – сказано в петиции.

Также интересно: За неделю камеры автофиксации "заработали" два миллиона долларов