Обґрунтованість обмежень швидкості у 50 км/год на шестиполосних та восьмиполосних дорогах з відбійником є сумнівною. Повернення автофіксації змусило водіїв звернути увагу на цю проблему.

Вже зареєстрована петиція №22/097776-еп яка пропонує привести обмеження швидкості до адекватних. При цьому пропонується встановити різну швидкість для різних смуг руху.

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«На дорогах з двома та більше рядами руху (з урахуванням виділених смуг громадського транспорту, але без урахування смуг, призначених для паркування), а також на дорогах загальнонаціонального та обласного значення у межах населених пунктів - встановити обмеження швидкості руху 60 км/год у крайній правій смузі, та 80 км/год у крайній лівій смузі, а для односмугових доріг - 70 км/год (відповідно, 90 км/год, 70 км/год. та 80 км/год з 22 до 8 години)» сказано в петиції.

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