Испанский автобренд объединился с De Antonio Yachts для создания моторной лодки D28 Formentor.

Пытаясь доказать, что Cupra – это больше, чем просто машины, бренд объединился с барселонской верфью De Antonio, чтобы создать яхту, вдохновленную Cupra Formentor VZ5.

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D28 Formentor – это скоростная яхта, названная в честь первого автомобиля, разработанного специально для бренда Cupra. Яхта мощностью 394 лошадиных сил способна развивать 40 узлов – 74 километра в час. От Cupra Formentor, яхте D28 достались фирменные цвета Cupra и аксессуары из углеродного волокна.

Фото: De Antonio Yachts D28 Formentor / SEAT

Напомним, Cupra Formentor VZ5 получил 2,5-литровый 390-сильный турбомотор от Audi RS3 и способен ускоряться до первой сотни на спидометре за 4,2 секунды.

Лодка длиной 7,99 метров имеет V-образный корпус, который позволяет D28 достичь максимальной скорости и комфортно круизовать. Благодаря широкой палубе, он имеет много гостеприимного пространства. Обходная палуба позволяет буквально пройти весь периметр яхты. Площадки с сиденьями и столами размещены на носу и на корме яхты. D28 Formentor предлагает полностью оборудованную ванную комнату и достаточно места для 10 человек.

Яхта была продемонстрирована в пристани для яхт Марина Вела в порту Барселоны вместе с Cupra Formentor VZ5. В производство яхта попадет до конца этого года.

"De Antonio Yachts D28 Formentor, вдохновленный нашим Cupra Formentor VZ5, будет только первым проектом из многих. Оба наших бренда стремятся обеспечить устойчивую мобильность и уже рассматриваем вопрос создания яхты e-HYBRID в следующем году", – сказал руководитель Cupra Уэйн Гриффитс.