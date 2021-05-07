Іспанський автобренд об'єднався з De Antonio Yachts для створення моторного човна D28 Formentor.

Намагаючись довести, що Cupra – це більше, ніж просто машини, бренд об’єднався з барселонською корабельнею De Antonio, щоб створити яхту, натхненну Cupra Formentor VZ5.

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D28 Formentor – це швидкісна яхта, названа на честь першого автомобіля, розробленого спеціально для бренду Cupra. Яхта потужністю 394 кінських сил здатна розвивати 40 вузлів – 74 кілометри на годину. Від Cupra Formentor, яхті D28 дістались фірмові кольори Cupra і аксесуари з вуглецевого волокна.

Фото: De Antonio Yachts D28 Formentor / SEAT

Нагадаємо, Cupra Formentor VZ5 отримав 2,5-літровий 390-сильний турбомотор від Audi RS3 і здатен прискорюватись до першої сотні на спідометрі за 4,2 секунди.

Човен довжиною 7,99 метрів має V-подібний корпус, який дозволяє D28 досягти максимальної швидкості та комфортно круїзувати. Завдяки широкій палубі, він має багато гостинного простору. Обхідна палуба дозволяє буквально пройти весь периметр яхти. Майданчики із сидіннями та столами розміщені на носі та на кормі яхти. D28 Formentor також пропонує повністю обладнану ванну кімнату та достатньо місця для 10 осіб.

Яхта була продемонстрована в пристані для яхт Марина Вела в порту Барселони разом із Cupra Formentor VZ5. У виробництво яхта потрапить до кінця цього року.

“De Antonio Yachts D28 Formentor, натхненний нашим Cupra Formentor VZ5, буде лише першим проектом з багатьох. Обидві наші бренди прагнуть забезпечити стійку мобільність і вже розглядаємо питання створення яхти e-HYBRID у наступному році”, – сказав керівник Cupra Уейн Гріффітс.