Спрос на грузовики существенно упал: что с экономикой

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств массой более 3,5 тонн (кроме седельных тягачей) и определили, что в июле украинские перевозчики их приобрели суммарно 2,4 тысяч. Это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 10,9% меньше, чем было по итогам июня-2024.

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Большинство грузовиков приобрели на внутреннем рынке: 82,6% (2 тыс. шт.).

Из-за границы привезли подержанными 6,8% грузовых автомобилей (163 шт.).

Новых грузовиков в прошлом месяце купили 52 импортных и 203 изготовленных (или переоборудованных) в Украине, суммарно 255 шт., что составляет долю 10,6%.

После "бума переписываний", который больше всего заметен в мае, статистические объемы рынка грузовиков группы "3,5т+" нормировались, и находятся в пределах среднестатистических.



Динамика рынка грузовиков, июль-2023 - июль-2024

Самые популярные грузовики

Наибольший спрос на внутреннем рынке остается на самосвалы (563 шт.), фургоны (459 шт.), бортовые (212 шт.). Также покупали, хотя и в несколько меньшем количестве, бортовые тентованные машины (107 шт.) и фургоны-рефрижераторы (89 шт.).

Среди отдельных моделей грузовиков в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались Mercedes-Benz Sprinter (116 шт.), Mercedes-Benz Atego (92 шт.), MAN L2000 (77 шт.), КамАЗ 5320 (70 шт.) и КамАЗ 5511 (69 шт.).

Внимание! Остается несколько месяцев до введения эконорм "Евро-6" на грузовые машины, которые вступят в силу 1 января 2025 года - что станет дополнительным фактором подорожания импортируемых автомобилей этой группы.

Чаще всего из-за границы в июле привозили фургоны с гидробортом (48 шт.), фургоны (25 шт.), фургоны-рефрижераторы с гидробортом (21 шт.), контейнеровозы (17 шт.), и платформы (11 шт.).

Среди отдельных моделей грузовиков с полной массой более 3,5 т в наибольшем количестве (119 машин) украинский автопарк пополнили Mercedes-Benz Atego. Также первая регистрация была осуществлена для 101 шт. Mercedes-Benz Sprinter, 57 шт. Iveco Daily, 43 шт. MAN TGL, и 30 шт. MAN TGX.

Кстати куда в Европе чаще всего ездят грузовики

Среди новых грузовиков в июле впервые зарегистрировали самосвалов - 14 шт., фургонов - 9 шт., автокранов - 9 шт., бортовых - 5 шт., и по 4 шт. самосвалов с краном-манипулятором и контейнеровозов.

Самым популярным новым грузовиком стал инкассаторский автомобиль на базе Ford Transit VD C3/M3 (31 шт.). На второй строчке по количеству рефрижератор Intercagotruck F11121, купленный в количестве 12 шт. Третий – TAD P-32-MN (10 шт.), с которым это место делит еще одно изделие местного предприятия, устанавливающее надстройки на импортные шасси, Intercagotruck F24121.

На четвертой строчке - Isuzu NRP75 (9 шт.). Замыкает пятерку новых грузовиков (по количеству первых регистраций) Iveco Daily с результатом 8 машин.