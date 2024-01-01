Попит на вантажівки суттєво впав: що з економікою

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів масою понад 3,5 тонни (окрім сідлових тягачів) та визначили, що у липні українські перевізники їх придбали сумарно 2,4 тисяч. Це на 10,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 10,9% менше, ніж було за підсумками червня-2024.

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Більшість вантажівок придбали на внутрішньому ринку: 82,6% (2 тис. шт.).

З-за кордону привезли вживаними 6,8% вантажних автомобілів (163 шт.).

Нових вантажівок минулого місяця придбали 52 імпортних та 203 виготовлених (або переобладнаних) в Україні, сумарно 255 шт., що складає частку 10,6%.

Після «буму переписувань», який найбільше помітний у травні, статистичні обсяги ринку вантажівок групи «3,5т+» внормувалися, й перебувають в межах середньостатистичних.



Динаміка ринку вантажівок, липень-2023 - липень-2024

Найпопулярніші вантажівки

Найбільший попит на внутрішньому ринку залишається на самоскиди (563 шт.), фургони (459 шт.), бортові (212 шт.). Також купували, хоча й у дещо меншій кількості, бортові тентовані машини (107 шт.) та фургони-рефрижератори (89 шт.).

Серед окремих моделей вантажівок минулого місяця найбільший попит був на Mercedes-Benz Sprinter (116 шт.), Mercedes-Benz Atego (92 шт.), MAN L2000 (77 шт.), КамАЗ 5320 (70 шт.) та КамАЗ 5511 (69 шт.).

Увага! Залишається кілька місяців до запровадження еконорм «Євро-6» на вантажні машини, які набудуть чинності 1 січня 2025 року — що стане додатковим фактором подорожчання імпортованих автомобілів цієї групи.

Найчастіше з-за кордону у липні привозили фургони з гідробортом (48 шт.), фургони (25 шт.), фургони-рефрижератори з гідробортом (21 шт.), контейнеровози (17 шт.), та платформи (11 шт.).

Серед окремих моделей вантажівок з повною масою понад 3,5 т у найбільшій кількості (119 машин) український автопарк поповнили Mercedes-Benz Atego. Також першу реєстрацію було здійснено для 101 шт. Mercedes-Benz Sprinter, 57 шт. Iveco Daily, 43 шт. MAN TGL, та 30 шт. MAN TGX.

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Серед нових вантажівок у липні вперше зареєстрували самоскидів — 14 шт., фургонів — 9 шт., автокранів — 9 шт., бортових — 5 шт., та по 4 шт. самоскидів з краном-маніпулятором і контейнеровозів.

Найпопулярнішою новою вантажівкою став інкасаторський автомобіль на базі Ford Transit VD C3/M3 (31 шт.). На другій сходинці за кількістю рефрижератор Intercagotruck F11121, куплений у кількості 12 шт. Третій — TAD P-32-MN (10 шт.), з яким це місце ділить ще один виріб місцевого підприємства, який встановлює надбудови на імпортні шасі, Intercagotruck F24121.

На четвертій сходинці — Isuzu NRP75 (9 шт.). Замикає п’ятірку нових вантажівок (за кількістю перших реєстрацій) Iveco Daily з результатом 8 машин.