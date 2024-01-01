Які "бусіки" купують українці

У липні українці сумарно придбали 6 тисяч легких комерційних транспортних засобів повною масою до 3,5 тонни. Це на 14,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але на 3,9% менше, ніж було у червні-2024, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

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Нагадаємо, що у квітні та травні тривало активне «переписування» автотранспорту, викликане новим законом про мобілізацію. Адже він передбачає потенційне вилучення транспортних засобів на оборонні потреби, якщо власник фізична особа має більше одного ТЗ у володінні. Оскільки у власності громадян є чимало «бусів» та легкових фургонів, які якраз належать до групи LCV, пройшла хвиля перереєстрації других та більше авто такого типу на родичів чи знайомих. Якщо поглянути на діаграму, чітко видно пік цих перереєстрацій, після якого показники повертаються до близьких до середньостатистичних значень.

Більшість угод купівлі-продажу щодо малих комерційних авто звично відбулися на внутрішньому ринку — 4,7 тисячі (78,2%). З-за кордону привезли 888 вживаних машин, що належать до групи LCV (14,8%).

Нових імпортних LCV зареєстрували 420 шт., з них 55 шт. переобладнали українські підприємства з імпортних шасі чи машинокомплектів. Загалом продажі нових LCV склали 7% від загальної кількості придбаної малої комерційної техніки.



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Внутрішній ринок

Найбільший попит на внутрішньому ринку залишається на вживані фургони (3,2 тис. шт.). Інші типи, як завжди, менш популярні. Зокрема фургони малотоннажні (380 шт.), вантажопасажирські (198 шт.), бортові (176 шт.), та бортові тентовані (151 шт.) машини.

З-поміж окремих моделей незмінну першість на внутрішньому ринку уже багато років поспіль утримує Mercedes-Benz Sprinter (739 шт.). Починаючи з 1995 року, відколи «Спринтер» з’явився на ринку змінивши «буси» серії Т1, українські перевізники надають перевагу цьому автомобілю. На наших дорогах його можна зустріти у найрізноманітніших ролях — від вантажного фургона до міської «маршрутки» чи навіть туристичного мікроавтобуса.

На другому місці Renault Master (480 шт.), третє у Ford Transit з 314 угодами купівлі-продажу. На четвертому – ГАЗ-3302 (307 шт.) Замикає першу п’ятірку Volkswagen Transporter з підсумком 252 «буси».

Привезені з-за кордону

З-за кордону найчастіше привозили вживані фургони (675 шт.), які є основою у цьому сегменті. У значно меншій кількості український автопарк поповнили фургони рефрижератори (57 шт.), бортові тентовані (41 шт.), фургони з гідробортом (35 шт.), та платформи (11 шт.).

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Лідером серед імпортних вживаних LCV за підсумками кількості перших реєстрацій таких транспортних засобів став Mercedes-Benz Sprinter, з результатом 209 перших реєстрацій.

Renault Master – на другому місці, ця модель поповнила наш автопарк у кількості 189 шт. Третій у списку Renault Kangoo з підсумком 75 машин.

Також до п’ятірки найпопулярніших «свіжопригнаних» комерційних автомобілів потрапили Renault Trafic з 58 «бусами», поданими на першу реєстрацію, та Volkswagen Crafter у кількості 46 шт.

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Нові LCV

Серед нової малої комерційної техніки найпопулярнішими залишаються фургони (220 шт.), усі інші типи купують у порівняно невеликих кількостях. Зокрема, минулого місяця новими було придбано: фургонів хлібних — 19 шт., вантажопасажирських — 14 шт., фургонів-рефрижераторів — 8 шт., бортових тентованих — 4 шт.

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Лідером сегмента нових LCV у липні залишився Renault Master. Таких моделей з нульовим пробігом вперше зареєстрували 69 шт. Друга позиція у цьому списку належить Renault Express з результатом 26 шт. Третій — Citroen Berlingo (18 шт.), четвертий — Fiat Doblo (17 шт.).

Замикає першу п’ятірку Volkswagen Crafter, яких було куплено 15 шт.