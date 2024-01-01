Попри блекаути, українці встановили рекорд з купівлі електромобілів

Попри нерегулярне постачання електроенергії, черги на деяких електрозарядних станціях та збільшення тарифів на електрику, сегмент легкових автомобілів групи BEV в Україні не зменшує темпів, а навіть їх нарощує.

Кількість «свіжопригнаних» електролегковиків минулого місяця виявилася рекордною, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

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Динаміка ринку електричних авто

Динаміка ринку електромобілів в Україні, липень-2023 — липень-2024

Імпортовані вживані електромобілі зайняли 54,5% ринку, кількість перших реєстрацій — 3805. І це наразі історичний максимум.

На внутрішньому ринку було укладено 2193 угоди купівлі-продажу щодо електромобілів, що складає частку 31,4%.

Новими куплено 14,1% електричних авто (988 шт.). Що зовсім недалеко від поки історичного рекорду для цього підсегмента, який був встановлений у лютому цього року, коли кількість нових електромобілів перейшла за позначку в одну тисячу штук.

Серед загальної кількості електричних авто у травні 98,7% були легковими, вантажними — 1,3% (92 шт.).

Парк електромобілів

Станом на початок липня 2024 року, за підрахунками Інституту досліджень авторинку, загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами складає 115 857 шт., зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон).

До цього числа включено 112 973 легкових, 2878 вантажних та 6 автобусів. Фактична кількість може бути меншою, оскільки не всі факти знищення чи викрадення електромобілів на тимчасово окупованих територіях були задокументовані, а також відсутнє точне число щодо тих машин, які виїхали за кордон, при цьому не оформлюючи зняття з обліку у зв’язку з цією обставиною.

До речі складено рейтинг найкращих електромобілів 2024 року

Електромобілі — внутрішній ринок

Лідером на українському внутрішньому ринку електромобілів залишається Tesla, чиї авто одні з кращих за характеристиками й можливостями, на додачу зараз на них надзвичайно знизилися ціни. Частка машин цього американського виробника майже сягнула третини вторинного ринку — 29,4%.

Також до трійки фаворитів українських покупців увійшов Nissan (23,5%), якому донедавна вдавалося утримувати першість впродовж майже 10 років завдяки найдоступнішій і тому наймасовішій моделі Nissan Leaf.

Volkswagen зайняв проміжну позицію між лідерами та «пелетоном», маючи частку понад десять відсотків (12,6%), однак меншу, ніж дві згадані вище марки. Частка інших — менша за 5%.





У Топ-20 моделей електромобілів перше місце на внутрішньому ринку зі значним відривом від найближчих конкурентів (що, ймовірно, доведеться спостерігати ще досить довго) займає Nissan Leaf. У липні щодо таких уклали 493 угоди купівлі-продажу.

На другій сходинці Tesla Model 3, щодо якої уклали 291 угоду, на третій — Volkswagen e-Golf (161 шт.). На четвертому місці Tesla Model Y з підсумком 158 перереєстрацій, п’ята позиція у Tesla Model S, яку переоформили на нового власника 144 рази.

Електромобілі — імпорт вживаних

У сегменті імпорту першість теж за Tesla, при чому не перший місяць — на першу реєстрацію було подано 1157 автомобілів. Nissan, який переважає у парку BEV, у цьому списку другий з підсумком 607 імпортованих авто. На третій позиції Volkswagen (327 шт.), на четвертій — Hyundai (310 шт.). Замикає п’ятірку KIA за підсумком 199 електричних автомобілів.



Серед моделей «свіжопригнаних» електромобілів кілька місяців триває цікава боротьба за першість: Nissan Leaf (530 шт.) зумів повернутися на вершину списку, змістивши Tesla Model 3 (432 шт.) на другу позицію. Не менш цікаво виглядає розрив між «родичами» — Tesla Model 3 та Model Y (419 шт.) — різниця цього разу всього у кілька автомобілів.

На четвертій (уже не такій цікавій як три попередніх) позиції Tesla Model S (217 шт.), навіть попри те, що зараз це найдоступніша модель з сімейства Тесла. Замикає п’ятірку Volkswagen e-Golf, з підсумком 209 перших реєстрацій.

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Про вантажні електромобілі, які нещодавно отримали пільги у вигляді скасування ПДВ на них. Досі ці зміни правил імпорту не надто позначалися на обсягах їхнього імпорту. У липні таких прибуло 73 шт. — приблизно така ж кількість (до 100 шт.), як і в попередні місяці. Цей підсегмент ще набув достатньої популярності через обмежений вибір моделей, їхні характеристики (подібні до характеристик ранніх легковиків групи BEV), та дещо високі ціни.

Електромобілі — продажі нових

Першість у списку марок нових легковиків групи BEV (несподівано) другий місяць поспіль у Honda, з 268 автомобілями та часткою у сегменті 27,1%. Друге місце з результатом 209 авто та 21,2% у BYD, третє у Nissan зі 121 авто та часткою 12,2%. І аж на четвертій позиції лідер попередніх періодів Volkswagen, з підсумком 106 авто та часткою 10,7%. П’яте місце отримав Zeekr – 84 електромобілі та частка 8,5%.



Серед окремих моделей перше місце за підсумками липня знову здобуває Honda M-NV (239 шт.), з впевненою кількісною перевагою над усіма іншими учасниками рейтингу, подібно до того, як це раніше було з VW ID.4. На наступному, другому місці BYD Song Plus (123 шт.). Кросовер Nissan Ariya на третій позиції з підсумком 118 проданих нових авто.

Четверта сходинка у Volkswagen ID.4 (69 шт.) — авто, яке тривалий час утримувало першість, схоже, більше не в змозі зацікавити необхідну кількість покупців. Замикає п’ятірку нових електромобілів Zeekr 001, яких було подано на першу реєстрацію у кількості 68 автомобілів.