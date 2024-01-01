Несмотря на блэкауты, украинцы установили рекорд по покупке электромобилей

Несмотря на нерегулярные поставки электроэнергии, очереди на некоторых электрозарядных станциях и увеличение тарифов на электричество, сегмент легковых автомобилей группы BEV в Украине не сбавляет темпов, а даже их наращивает. Количество “свежепригнанных” электролегковушек в прошлом месяце оказалась рекордной, утверждают в Институте исследований авторынка.

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Динамика рынка электрических авто

Динамика рынка электромобилей в Украине, июль-2023 - июль-2024

Импортированные подержанные электромобили заняли 54,5% рынка, количество первых регистраций – 3805. И это пока исторический максимум.

На внутреннем рынке было заключено 2193 сделки купли-продажи электромобилей, что составляет долю 31,4%.

Новыми куплено 14,1% электрических авто (988 шт.). Что совсем недалеко от пока исторического рекорда для этого подсегмента, который был установлен в феврале этого года, когда количество новых электромобилей перешла за отметку в одну тысячу штук.

Среди общего количества электрических авто в мае 98,7% были легковыми, грузовыми - 1,3% (92 шт.).

Парк электромобилей

По состоянию на начало июля 2024 года, по подсчетам Института исследований авторынка, общий парк автомобильной техники с электрическими двигателями составляет 115 857 шт., зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу).

В это число включено 112 973 легковых, 2878 грузовых и 6 автобусов. Фактическое количество может быть меньше, поскольку не все факты уничтожения или похищения электромобилей на временно оккупированных территориях были задокументированы, а также отсутствует точное число по тем машинам, которые выехали за границу, при этом не оформляя снятия с учета в связи с этим обстоятельством.

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Электромобили - внутренний рынок

Лидером на украинском внутреннем рынке электромобилей остается Tesla, чьи авто одни из лучших по характеристикам и возможностям, вдобавок сейчас на них чрезвычайно снизились цены. Доля машин этого американского производителя почти достигла трети вторичного рынка - 29,4%.

Также в тройку фаворитов украинских покупателей вошел Nissan (23,5%), которому до недавнего времени удавалось удерживать первенство в течение почти 10 лет благодаря самой доступной и поэтому массовой модели Nissan Leaf.

Volkswagen занял промежуточную позицию между лидерами и "пелетоном", имея долю более десяти процентов (12,6%), однако меньшую, чем две упомянутые выше марки. Доля остальных - меньше 5%.





В Топ-20 моделей электромобилей первое место на внутреннем рынке со значительным отрывом от ближайших конкурентов (что, вероятно, придется наблюдать еще достаточно долго) занимает Nissan Leaf. В июле по таким заключили 493 сделки купли-продажи.

На второй строчке Tesla Model 3, по которой заключили 291 сделку, на третьей - Volkswagen e-Golf (161 шт.). На четвертом месте Tesla Model Y с итогом 158 перерегистраций, пятая позиция у Tesla Model S, которую переоформили на нового владельца 144 раза.

Электромобили - импорт подержанных

В сегменте импорта первенство тоже за Tesla, причем не первый месяц - таких на первую регистрацию было подано 1157 ед. Nissan, который преобладает в парке BEV, в этом списке второй с итогом 607 импортируемых авто. На третьей позиции Volkswagen (327 шт.), на четвертой – Hyundai (310 шт.). Замыкает пятерку KIA по итогу 199 электрических автомобилей.



Среди моделей "свежепригнанных" электромобилей несколько месяцев продолжается интересная борьба за первенство: Nissan Leaf (530 шт.) сумел вернуться на вершину списка, сместив Tesla Model 3 (432 шт.) на вторую позицию. Не менее интересно выглядит разрыв между "родственниками" - Tesla Model 3 и Model Y (419 шт.) - разница на этот раз всего в несколько автомобилей.

На четвертой (уже не такой интересной как три предыдущих) позиции Tesla Model S (217 шт.), даже несмотря на то, что сейчас это самая доступная модель из семейства Тесла. Замыкает пятерку Volkswagen e-Golf, с итогом 209 первых регистраций.

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О грузовых электромобилях, которые недавно получили льготы в виде упразднения НДС на них. До сих пор эти изменения правил импорта не слишком сказывались на объемах их импорта. В июле таких прибыло 73 шт. - примерно такое же количество (до 100 шт.), как и в предыдущие месяцы. Этот подсегмент еще приобрел достаточную популярность из-за ограниченного выбора моделей, их характеристики (подобные характеристикам ранних легковушек группы BEV), и несколько высокие цены.

Электромобили - продажи новых

Первенство в списке марок новых легковушек группы BEV (неожиданно) второй месяц подряд у Honda, с 268 автомобилями и долей в сегменте 27,1%. Второе место с результатом 209 авто и 21,2% у BYD, третье у Nissan со 121 авто и долей 12,2%. И аж на четвертой позиции лидер предыдущих периодов Volkswagen, с итогом 106 авто и долей 10,7%. Пятое место получил Zeekr, 84 электромобиля и доля 8,5%.



Среди отдельных моделей первое место по итогам июля снова получает Honda M-NV (239 шт.), с уверенным количественным преимуществом над всеми другими участниками рейтинга, подобно тому, как это раньше было с VW ID.4. На следующем, втором месте BYD Song Plus (123 шт.). Кроссовер Nissan Ariya на третьей позиции с итогом 118 проданных новых авто.

Четвертая строчка у Volkswagen ID.4 (69 шт.) - авто, которое длительное время удерживало первенство, похоже, больше не в состоянии заинтересовать необходимое количество покупателей. Замыкает пятерку новых электромобилей Zeekr 001, который был подан на первую регистрацию в количестве 68 автомобилей.