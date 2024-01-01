Какие "бусики" покупают украинцы

В июле украинцы суммарно приобрели 6 тысяч легких коммерческих транспортных средств полной массой до 3,5 тонн. Это на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 3,9% меньше, чем было в июне-2024, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

Также интересно какие электромобили покупали в июле

Напомним, что в апреле и мае продолжалось активное "переписывание" автотранспорта, вызванное новым законом о мобилизации. Ведь он предусматривает потенциальное изъятие транспортных средств на оборонные нужды, если владелец физическое лицо имеет более одного ТС во владении. Поскольку в собственности граждан есть немало "бусов" и легковых фургонов, которые как раз относятся к группе LCV, прошла волна перерегистрации вторых и более авто такого типа на родственников или знакомых. Если взглянуть на диаграмму, четко видно пик этих перерегистраций, после которого показатели возвращаются к близким к среднестатистическим значениям.

Большинство сделок купли-продажи по малым коммерческим авто привычно состоялись на внутреннем рынке - 4,7 тысячи (78,2%). Из-за границы привезли 888 подержанных машин, относящихся к группе LCV (14,8%).

Новых импортных LCV зарегистрировали 420 шт., из них 55 шт. переоборудовали украинские предприятия из импортных шасси или машинокомплектов. В общем продажи новых LCV составили 7% от общего количества приобретенной малой коммерческой техники.



Динамика продаж LCV в Украине, июль-2023 - июль-2024

Также интересно куда в Европе чаще всего ездят грузовики

Внутренний рынок

Наибольший спрос на внутреннем рынке остается на подержанные фургоны (3,2 тыс. шт.). Другие типы, как всегда, менее популярны. В частности фургоны малотоннажные (380 шт.), грузопассажирские (198 шт.), бортовые (176 шт.), и бортовые тентованные (151 шт.) машины.

Среди отдельных моделей неизменное первенство на внутреннем рынке уже много лет подряд удерживает Mercedes-Benz Sprinter (739 шт.). Начиная с 1995 года, с тех пор, как "Спринтер" появился на рынке сменив "бусы" серии Т1, украинские перевозчики отдают предпочтение этому автомобилю. На наших дорогах его можно встретить в самых разнообразных ролях - от грузового фургона до городской "маршрутки" или даже туристического микроавтобуса.

На втором месте Renault Master (480 шт.), третье у Ford Transit с 314 сделками купли-продажи. На четвертом – ГАЗ-3302 (307 шт.) Замыкает первую пятерку Volkswagen Transporter с итогом 252 "буса".

Привезенные из-за границы

Из-за границы чаще всего привозили подержанные фургоны (675 шт.), которые являются основой в этом сегменте. В значительно меньшем количестве украинский автопарк пополнили фургоны рефрижераторы (57 шт.), бортовые тентованные (41 шт.), фургоны с гидробортом (35 шт.), и платформы (11 шт.).

Заказать "пригон под ключ" из Европы любого коммерческого транспорта можно в West Auto Hub

Лидером среди импортных подержанных LCV по итогам количества первых регистраций таких транспортных средств стал Mercedes-Benz Sprinter, с результатом 209 первых регистраций.

Renault Master – на втором месте, эта модель пополнила наш автопарк в количестве 189 шт. Третий в списке Renault Kangoo с итогом 75 машин.

Также в пятерку самых популярных "свежепригнанных" коммерческих автомобилей попали Renault Trafic с 58 "бусами", поданными на первую регистрацию, и Volkswagen Crafter в количестве 46 шт.

Кстати что нового в техосмотре для коммерческого транспорта

Новые LCV

Среди новой малой коммерческой техники самыми популярными остаются фургоны (220 шт.), все остальные типы покупают в сравнительно небольших количествах. В частности, прошлом месяце новыми было приобретено: фургонов хлебных - 19 шт., грузопассажирских - 14 шт., фургонов-рефрижераторов - 8 шт., бортовых тентованных - 4 шт.

Ознакомьтесь с предложением новых электрических LCV с гарантией в Украине

Лидером сегмента новых LCV в июле остался Renault Master. Таких моделей с нулевым пробегом впервые зарегистрировали 69 шт. Вторая позиция в этом списке принадлежит Renault Express с результатом 26 шт. Третий - Citroen Berlingo (18 шт.), четвертый - Fiat Doblo (17 шт.). Замыкает первую пятерку Volkswagen Crafter, которых было куплено 15 шт.