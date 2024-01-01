Сразу два моста отремонтировали на Волыни

Транспортный переход через реку Кормин за время эксплуатации с 1978 года практически износился и требовал немалых капиталовложений в ремонт. Во избежание аварийных ситуаций Служба восстановления в Волынской области заказала ремонт 36-метровой мостовой переправы.

Весь комплекс запланированных сметных работ здесь выполнен в полном объеме, за исключением нескольких незначительных штрихов, не влияющих на движение транспорта.

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В ходе ремонта осуществлены необходимые демонтажные работы конструкций, где в этом нуждалась сооружение. Отремонтированы опоры, устроено монолитные железобетонные накладные плиты пролетного строения, осуществлено гидроизоляцию, залицьовано деформационные швы, проведено водоотведения.

Вот так весной начинался ремонт моста. Фото: Служба восстановления Волыни

Также восстановлена защита конструкций мостов, наращено монолитное парапетное ограждение, обновлено барьерное и перильное ограждение. Устроено сообщение мостов с подходами и насыпью, заасфальтировано проезжую часть, устроено тротуары и пешеходные дорожки.

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Попутно приведен в порядок еще один старый мост. Речь идет о возведенном в 1966 году 12-метровом сооружении. Оно также обновлено и в полном объеме обеспечивает движение транспорта.

Традиционное сравнение прошлого и современного. Фото: Служба восстановления Волыни

Ремонт обоих мостов будет способствовать улучшению транспортной инфраструктуры Луцкого района, обеспечит устойчивое и безопасное грузовое и пассажирское сообщение громады и региона в целом.