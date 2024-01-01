Одразу два мости відремонтували на Волині

Транспортний перехід через річку Кормин за час експлуатації з 1978 року практично зносився і потребував чималих капіталовкладень в ремонт. Задля уникнення аварійних ситуацій Служба відновлення у Волинській області замовила ремонт 36-метрової мостової переправи.

Весь комплекс запланованих кошторисних робіт тут виконано у повному обсязі, за винятком кількох незначних штрихів, що не впливають на рух транспорту.

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В ході ремонту здійснено необхідні демонтажні роботи конструкцій, де цього потребувала споруда. Відремонтовано опори, влаштовано монолiтні залiзобетонні накладні плити прогонової будови, здійснено гідроізоляцію, залицьовано деформаційні шви, проведено водовідведення.

Ось так весною розпочинався ремонт мосту. Фото: Служба відновлення Волині

Також відновлено захист конструкцій мостів, нарощено монолітне парапетне огородження, оновлено бар’єрне та перильне огородження. Влаштовано сполучення мостів з підходами та насипом, заасфальтовано проїзну частину, влаштовано тротуари та пішохідні доріжки.

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Попутно приведено до ладу ще один старий міст. Йдеться про зведену в 1966 році 12-метрову споруду. Вона також оновлена й в повному обсязі забезпечує рух транспорту.

Традиційне порівняння минулого та сучасного. Фото: Служба відновлення Волині

Ремонт обох мостів сприятиме покращенню транспортної інфраструктури Луцького району, забезпечить стале та безпечне вантажне й пасажирське сполучення громади та регіону в цілому.