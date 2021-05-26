Из миллиона ввезенных легковых авто за последние три года почти половина - старше 10 лет.

В период 2019 по 2021 годы в Украине ввезено и растаможено 1 179 167 легковых автомобилей, из которых более 50% – старше десяти лет. Хотя за предыдущий трехлетний период – с 2016 по 2018 года регистрация ввезенных машин не превышала 220 000 единиц в год, а средний возраст авто не достигал 5 лет.

Далее произошел скачок обоих показателей в 2-2,5 раза: в 2019 было растаможено 563 087 машин, в 2020 — 422 544, в первом квартале 2021 — 193 536. Средний возраст этих автомобилей составляет 9-11 лет.

Количественный "скачек" произошел потому, что в 2018-м были приняты законы, которые удешевили растаможку. Эти же законы простимулировали владельцев так называемых "евроблях" к смене полулегальных заграничных номеров на украинские. В то же время многие из них проигнорировали новые таможенные ставки и акцизы, рассчитывая на то, что стоимость растаможки со временем значительно снизят или вовсе отменят.

Принятые Верховной Радой и подписанные президентом законы 4643-д и 4644-д обещают очередную льготу на растаможку автомобилей, ввезенных в страну до конца 2020 года. Ожидается новая волна регистраций "евроблях", но пока что можно только гадать, какой будет их общая цифра. Также еще больше снизится возраст автомобилей, ввезенных в Украину. Ведь по льготному тарифу можно ввезти только транспортные средства старше 5 лет.

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