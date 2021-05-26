З мільйона ввезених легкових авто за останні три роки майже половина - старіші за 10 років.

В період – 2019 по 2021 роки в Україні ввезено та розмитнено 1 179 167 легкових автомобілів, з яких понад 50% - старші десяти років. Хоча за попередній трирічний період – з 2016 по 2018 роки - реєстрація ввезених машин не перевищувала 220 000 одиниць на рік, а середній вік авто не сягав 5 років.

Далі відбувся стрибок обох показників в 2–2,5 рази: у 2019 було розмитнено 563 087 машин, у 2020 — 422 544, у першому кварталі 2021 — 193 536. Середній вік цих автомобілів становить 9-11 років.

Кiлькiсний "скачок" стався тому, що в 2018-му було прийнято закони, які здешевили розмитнення. Ці ж закони простимулювали власників так званих "євроблях" до змiни напівлегальних закордонних номерів на українські. Водночас багато хто з них проігнорував новi митні ставки та акцизи, розраховуючи на те, що вартість розмитнення з часом значно знизять або зовсім скасують.

Ухвалені Верховною Радою i підписані Президентом закони 4643-Д і 4644-Д обіцяють чергову пільгу на розмитнення автомобілів, ввезених в країну до кінця 2020 року. Очікується нова хвиля реєстрацій "євроблях", але поки що можна тільки гадати, якою буде їх загальна цифра. Також ще більше знизиться вік автомобілів, ввезених в Україну. Адже за пільговим тарифом можна ввезти лише транспортні засоби старші за 5 років.

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