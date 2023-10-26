Новые правила растаможки значительно затрудняют поставки автомобильного газа в Украину. В результате розничные цены уже пошли вверх.

Средняя розничная цена на LPG в Украине в период с 24 по 25 октября выросла на 19 коп./л до 27,11 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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На 50 коп/л увеличила цены сеть «Укрнафты». На станциях автогаз в среднем стоит 26,40 грн/л. На станциях SOCAR автогаз подорожал тоже на 50 коп./л, до 27,99 грн/л, на столько же – в сети «Авантаж 7», до 25,45 грн/л,

Кроме того, на 40 коп./л и 49 коп./л подняли цены Rodnik и консолидированная сеть Привата (ANP, Avias и другие), до 27,59 грн/л и 27,05 грн/л соответственно.

Такие сети как Ovis, Рур Груп, Автотранс, AMIC, KLO, Mango, Marshal, Кворум и другие подняли цены на 0,1-1 грн/л. (см. табл.).

Ранее эксперт Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн в своей авторской колонке "Автогаз набирает высоту" назвал основные причины удорожания продукта в Украине. Среди них — проблемы на границе и новые правила растаможивания горючего.

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Напомним, что с 17 октября импортеры обязаны предоставлять документы, подтверждающие производителя топлива и маршрут поставки от завода-изготовителя к украинской границе. В ЕС, в рамках одной таможенной зоны, подобные документы не предусмотрены.

Изменение розничных цен на АЗС с 24 по 25 октября, грн/л: