Нові правила розмитнення значно затруднюють постачання автомобільного газу в Україну. В результаті роздрібні ціни вже пішли вгору.

Середня роздрібна ціна на LPG в Україні у період з 24 по 25 жовтня зросла на 19 коп./л, до 27, 11 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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На 50 коп./л збільшила ціни мережа «Укрнафти». На її станціях автогаз у середньому коштує 26,40 грн/л. На станціях SOCAR автогаз здорожчав теж на 50 коп./л, до 27,99 грн/л, на стільки ж — у мережі «Авантаж 7», до 25,45 грн/л,

Крім того, на 40 коп./л і 49 коп./л підняли ціни Rodnik і консолідована мережа «Привату» (ANP, Avias та інші), до 27,59 грн/л і 27,05 грн/л відповідно.

Такі мережі як Ovis, «Рур Груп», «Автотранс», AMIC, KLO, Mango, Marshal, «Кворум» та інші підняли ціни на 0,1-1 грн/л. (див. табл.).

Раніше експерт Консалтингової групи «А-95» Артем Куюн у своїй авторській колонці «Автогаз набирає висоту» назвав основні причини здорожчання продукту в Україні. Серед них — затори на кордоні й нові правила розмитнення пального.

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Нагадаємо, що з 17 жовтня імпортери зобов’язані надавати документи, які підтверджують виробника палива і маршрут постачання від заводу-виробника до українського кордону. В ЄС, в рамках однієї митної зони, такі документи не передбачені.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 24 по 25 жовтня, грн/л: