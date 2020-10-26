Новый SsangYong Rexton, как и его предшественник, – настоящий рамный внедорожник классической конструкции.

Автопроизводитель относит модель к четвертому поколению, но доработки интерьера и экстерьера точечные, а конструктивные изменения свелись к замене трансмиссии, усилителя рулевого управления и форсировки мотора. Публичная премьера SsangYong Rexton состоится 4 ноября.

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Внешние доработки SsangYong Rexton свелись к замене бамперов, появлению полностью светодиодной оптики, восьмиугольной радиаторной решетки с крупным сечением и колесных дисков иного дизайна. Передние фары у новинки проекционные, фонари – с T-образным рисунком.

Стилисты SsangYong добавили внедорожнику модный фальш-выхлоп, вернулись к старому логотипу с тремя переплетенными кольцами, а также расширили возможности персонализации — отныне с завода можно заказать Rexton Black с тонированной оптикой, отделкой экстерьера темным хромом и специальными 20-дюймовыми антрацитовыми дисками с пятью сдвоенными спицами.

Вопреки предположениям инсайдеров, моторную гамму Rexton не расширили: в линейке остались прежние двигатели — турбодизель 2.2 и бензиновая “турбочетверка” 2.0. Агрегат на “тяжелом” топливе стал мощнее на 15 сил и теперь выдает 202 лошадиные силы, а на смену 7-диапазонному “автомату” пришла 8-скоростная автоматическая коробка передач. Бензиновый 2,0-литровый мотор сочетается со старым надежным “автоматом” Aisin c шестью передачами.

Еще один апгрейд – отказ от гидравлического усилителя руля в пользу электрического. Других изменений не заявлено: Rexton по-прежнему настоящий рамный внедорожник с задним приводом, жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей.

Салон тоже постарались обновить: у Rexton появилась цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым дисплеем, новый четырехспицевый мультируль, нефиксированный джойстик трансмиссии и беспроводная зарядка для гаджетов. Утверждается, что аппаратная часть мультимедиасистемы полностью новая, хотя диагональ тачскрина уменьшилась c 9,2 до 9 дюймов.

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Интерьер можно заказать с кожей разных оттенков, но сочетание темной кожи и замши — прерогатива спецверсии Black. Появилась электрорегулировка кресел второго ряда: спинки можно разложить практически горизонтально на угол до 139 градусов.

Среди систем активной безопасности есть адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, контроля полосы и мониторинга “слепых” зон.

Официальная премьера нового SsangYong Rexton состоится на автосалоне в Сеуле 4 ноября. Цены на внутреннем рынке объявлены: модель стоит от 37 миллионов вон (32 654 долларов).

Есть надежда, что новая модель появится в Украине в следующем году.