Новий SsangYong Rexton, як і його попередник, – справжній рамний позашляховик класичної конструкції.

Автовиробник відносить модель до четвертого покоління, але доопрацювання інтер’єру та екстер’єру точкові, а конструктивні зміни звелися до заміни трансмісії, підсилювача рульового управління і форсування мотора. Публічна прем’єра SsangYong Rexton відбудеться 4 листопада.

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Зовнішні доопрацювання SsangYong Rexton звелися до заміни бамперів, появи повністю світлодіодної оптики, восьмикутної радіаторної решітки з великим перетином і колісних дисків іншого дизайну. Передні фари у новинки проекційні, ліхтарі – з T-подібним малюнком.

Стилісти SsangYong додали позашляховику модний фальш-вихлоп, повернулися до старого логотипу з трьома переплетеними кільцями, а також розширили можливості персоналізації — відтепер із заводу можна замовити Rexton Black з тонованою оптикою, обробкою екстер’єру темним хромом і спеціальними 20-дюймовими антрацитовими дисками з п’ятьма здвоєними спицями.

Всупереч припущенням інсайдерів, моторну гаму Rexton не розширили: в лінійці залишилися колишні двигуни — турбодизель 2.2 і бензинова “турбочетвірка” 2,0 л. Агрегат на “важкому” паливі став потужнішим на 15 сил і тепер видає 202 кінські сили, а на зміну 7-діапазонному “автомату” прийшла 8-швидкісна автоматична коробка передач. Бензиновий 2,0-літровий мотор поєднується зі старим надійним “автоматом” Aisin c шістьма передачами.

Ще один апгрейд – відмова від гідравлічного підсилювача керма на користь електричного. Інших змін не заявлено: Rexton – як і раніше, справжній рамний позашляховик з заднім приводом, передня вісь жорстко підключається, є понижуюча передача.

Салон також оновили: у Rexton з’явилася цифрова приладова панель з 12,3-дюймовим дисплеєм, нове чотириспицеве мультикермо, нефіксований джойстик трансмісії і бездротова зарядка для гаджетів. Стверджується, що апаратна частина мультимедіасистеми повністю нова, хоча діагональ тачскріна зменшилася c 9,2 до 9 дюймів.

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Інтер’єр можна замовити зі шкірою різних відтінків, але поєднання темної шкіри і замші — прерогатива спецверсії Black. З’явилося електрорегулювання крісел другого ряду: спинки можна розкласти практично горизонтально на кут до 139 градусів.

Серед систем активної безпеки є адаптивний круїз-контроль, системи запобігання зіткнень, контролю смуги і моніторингу “сліпих” зон.

Офіційна прем’єра нового SsangYong Rexton відбудеться на автосалоні в Сеулі 4 листопада. Ціни на внутрішньому ринку оголошені: модель коштує від 37 мільйонів вон (32 654 доларів).

Є надія, що нова модель з’явиться в Україні наступного року.