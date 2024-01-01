США передает в Молдову несколько десятков HMMWV

Передача техники состоялась не территории одной из воинских частей, дислоцированных в Кишиневе. Об этом событии рассказал специализированный ресурс Militarnyi, ссылаясь на Министерство обороны Молдовы.

В нынешнем транспортном транше все автомобили новые, изготовлены в 2024 году. Машины пришли в версии десантно-штурмовой техники переднего края.

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Правда, в армии Молдовы уже есть эти автомобили в исполнении штабных, медицинских, зенитных, гранатометных, патрульных, связных и других машин.

Вся партия этих машин передана бойцам батальона специального назначения "Вспышка" Фото: Минобороны Молдовы

В зависимости от модификации они комплектуются различными силовыми агрегатами. В основном это GM V8 Detroit diesel, начиная с 6,2-литровых двигателей на 150 л.с., промежуточного 6,5-литрового на 170 л.с. и такого же литража, но уже турбодизельного мотора на 190 л.с. Есть также еще более мощный двигатель на 5,7 л Chevy Small Block L05 V8, который выдает 200 л.с.

На европейском континенте этих автомобилей становится все больше. Только в армии Молдовы с учетом нынешней передачи общий парк HMMWV увеличился до 129 единиц.

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В украинских подразделениях Сил обороны такой техники еще больше. Количество HMMWV, как недавно подсчитали эксперты Militarnyi со ссылкой на источники в командовании Сил логистики, уже подошло к 5 000 единиц. Также различные версии, в т.ч. и собственных перелицовок.

В основном это машины переднего края. "Хамви" у нас используются для выполнения как боевых задач, так и логистики практически на всех участках фронта и во всех подразделениях Сил обороны, в т.ч. в специальных подразделениях ГУР.

HMMWV M1152 с направляющими для 122-мм реактивных снарядов. Фото: 111 ОБр ТрО

Есть также версии для эвакуации раненых, а также как зенитные платформы для борьбы с беспилотниками. В 2-местных версиях таких машин общей массой 3,5 тонны кузов часто используется для реактивных систем залпового огня, минометов, автоматических гранатометов и тому подобное.

Имея полный привод 4х4, широкий габарит и небольшую высоту, такой автомобиль прекрасно держится на склонах, хорошо преодолевает грязь и снежные заносы, удачно прячется в складках местности.