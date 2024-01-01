США передає в Молдову кілька десятків HMMWV

Передача техніки відбулася не території однієї з військових частин, дислокованих у Кишиневі. Про цю подію розповів спеціалізований ресурс Militarnyi, посилаючись на Міністерство оборони Молдови.

У нинішньому транспортному транші усі автомобілі нові, виготовлені у 2024 році. Машини прийшли у версії десантно-штурмової техніки переднього краю.

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Щоправда, в армії Молдови вже є ці автомобілі у виконанні штабних, медичних, зенітних, гранатометних, патрульних, зв’язкових та інших машин.

Уся партія цих машин передана бійцям батальйону спеціального призначення "Спалах" Фото: Міноборони Молдови

Залежно від модифікації вони комплектуються різними силовими агрегатами. В основному це GM V8 Detroit diesel, починаючи з 6,2-літрових двигунів на 150 к.с., проміжного 6,5-літрового на 170 к.с. і такого ж літражу, але вже турбодизельного мотора на 190 к.с. Є також ще потужніший двигун на 5,7 л Chevy Small Block L05 V8, який видає 200 к.с.

На європейському континенті цих автомобілів стає дедалі більше. Тільки в армії Молдови з урахуванням нинішньої передачі загальний парк HMMWV збільшився до 129 одиниць.

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В українських підрозділах Сил оборони такої техніки ще більше. Кількість HMMWV, як нещодавно підрахували експерти Militarnyi з посиланням на джерела в Командуванні Сил логістики, вже підійшло до 5 000 одиниць. Також різні версії, в т.ч. й власних перелицювань.

В основному це машини переднього краю. "Хамві" у нас використовуються для виконання як бойових завдань, так і логістики практично на всіх ділянках фронту та у всіх підрозділах Сил оборони, у т.ч. в спеціальних підрозділах ГУР.

HMMWV M1152 з напрямними для 122-мм реактивних снарядів. Фото: 111 ОБр ТрО

Є також версії для евакуації поранених, а також як зенітні платформи для боротьби з безпілотниками. У 2-місних версіях таких машин загальною масою 3,5 тонни кузов часто використовується для реактивних систем залпового вогню, мінометів, автоматичних гарнатометів тощо.

Маючи повний привід 4х4, широкий габарит та невеличку висоту, такий автомобіль гарно тримається на схилах, добре долає багнюку та снігові перемети й вдало ховається в складках місцевості.