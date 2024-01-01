Розіграш у лотерею допоміг зібрати на "Хамві" для ЗСУ

Кошти на такі та інші машини волонтери збирають по всіх штатах США на благодійних концертах, спеціально організованих пікніках, під час продажу саморобок й сувенірів і навіть від реалізації лотереї.

До речі, найближчий розіграш лотереї відбудеться 18 серпня. За придбаний білет у 50 доларів можна виграти Mitsubishi Outlander Sport. Про це йдеться на сторінці БФ "Help Heroes Of Ukraine" в Facebook.

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Щоправда, цей проєкт Благодійний фонд проводить спільно з автосалоном Off Lease Cars, власники якого долучилися до збору коштів для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

При купівлі трьох білетів лотереї (150 доларів) їх власник отримує сертифікат на $500 на покупку авто в Off Lease Cars. Власники п'яти квитків (250 доларів) отримають сертифікат на $1000 на покупку авто від Off Lease Cars.

Ось так вихідці з України, інших держав та рядові американці донатять на транспорт, амуніцію, дрони для України. Дуже влучно з цього приводу заявила волонтерка з Лос-Анджелеса Тетяна Козак: "Якщо ти не захищаєш державу – ти волонтериш! Якщо ти не волонтериш – ти донатиш".

Усі заходи "Help Heroes Of Ukraine" дають результат. Вдався і благодійний концерт-пікнік "Всі свої", що відбувся минулого місяця у Брайтоні, поблизу Детройта. Там у парку на зеленій галявині поблизу сцени поставили "Хамві", як наочний зразок для адресної допомоги (див. відео нижче).

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Люди охоче долучались до підтримки українських захисників, брали участь в лотереї, купували сувеніри з фронту. "Я виїхала з України 22 роки тому, але вона завжди буде в моєму серці. Я буду підтримувати Україну до кінця мого життя" – сказала в інтервʼю одна із відвідувачок заходу.

Подібних заходів безліч. Мерії міст, адміністрації штатів запрошують "Help Heroes Of Ukraine" на свої масові зібрання для проведення волонтерських акцій зі зборів коштів для допомоги Україні (див. відео нижче). За зібрані на різних зібраннях гроші благодійна організація придбала й передала в Україну 40 одиниць тільки автомобілів "Хамві", не кажучи вже про пікапи, пожежні машини, амуніцію, медикаменти, харчові продукти й навіть іграшки для дітей.

Зокрема, про чотири десятки HMMWV повідомив рейтинговий український ресурс Militarnyi, посилаючись на директора Фонду Романа Заболотовського.

Це був концер-пікнік, в ході якого зібрано на "Хамві" для ГУР України. Фото: Help Heroes Of Ukraine

За даними цього ресурсу, станом на травень 2024 року кількість HMMWV на озброєнні України зросла до понад 3000 машин, оскільки з початку повномасштабної російсько-української війни "...Сполучені Штати починають постачати пакети допомоги з сотнями HMMWV. Також європейські країни їх передають українським військовим".

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До речі, як повідомляється на офіційній сторінці Фонду в Facebook, у липні "Хамві" дістався 33-му окремому інженерному батальйону Н-ської військової частини. Туди передано санітарно-евакуаційну версію HMMWV з тентовим кузовом. Машина вже працює в зоні бойових дій.

Крайній HMMWV також у липні передано бійцям 132-го окремого розвідувального батальйону. Туди з одного із логістичних центрів благодійної організації на заході України відправлено відразу дві такі машини.

Високомобільні багатоцільові автомобілі "Хамві" американської компанії AM General у різних виконаннях кузова, у т.ч. під потреби розвідників, зенітників, отримали бойові підрозділи 3-ї ОШБ, бригади Нацгвардії "Азов", 1-ї Президентської бригади, 33-го Окремого інженерного батальйону та багатьох інших.

Фігурують в постачаннях Благодійного фонду "Help Heroes Of Ukraine" для наших захисників й звичайні цивільні пікапи, адаптовані під армійські потреби. Крайня постача в липні адресно надійшла 100-й окремій бригаді (див. відео нижче).

"Ними можна перевозити боєприпаси, виконувати інші завдання, покладені на наш підрозділ. І це допомагає нам бити ворога", – зазначив командир бригади Ігор Веремчук.

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Наразі, збір коштів волонтерами американської благодійної організації "Help Heroes Of Ukraine" триває – війна в Україні потребує підтримки як від урядових організацій, так і від доброчинних об’єднань.