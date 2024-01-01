Розыгрыш у лотарею помог собрать на "Хамви" для ВСУ

Средства на такие и другие машины волонтеры собирают по всем штатам США на благотворительных концертах, специально организованных пикниках, при продаже самодельных поделок и сувениров и даже от реализации лотереи.

Кстати, ближайший розыгрыш лотереи состоится 18 августа. За приобретенный билет в 50 долларов можно выиграть Mitsubishi Outlander Sport. Об этом говорится на странице БФ "Help Heroes Of Ukraine" в Facebook.

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Правда, этот проект Благотворительный фонд проводит совместно с автосалоном Off Lease Cars, владельцы которого присоединились к сбору средств для Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

При покупке трех билетов лотереи (150 долларов) их владелец получает сертификат в $500 на покупку авто в Off Lease Cars. Владельцы пяти билетов (250 долларов) получат сертификат на $1000 на покупку авто от Off Lease Cars.

Вот так выходцы из Украины, других государств и рядовые американцы донатят на транспорт, амуницию, дроны для Украины. Очень метко по этому поводу заявила волонтер из Лос-Анджелеса Татьяна Козак: "Если ты не защищаешь государство – ты волонтеришь! Если ты не волонтеришь – ты донатишь".

Все мероприятия "Help Heroes Of Ukraine" дают результат. Удался и крайний благотворительный концерт-пикник "Все свои", состоявшийся в прошлом месяце в Брайтоне, вблизи Детройта. Там в парке на зеленой лужайке вблизи сцены поставили автомобиль "Хамви", как наглядный образец для адресной помощи Украине (см. видео ниже).

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Люди охотно приобщались к поддержке украинских защитников, участвовали в лотереях, покупали сувениры с фронта. "Я уехала из Украины 22 года назад, но она всегда будет в моем сердце. Я буду поддерживать Украину до конца моей жизни" – сказала в интервью одна из посетительниц мероприятия.

Подобных мероприятий множество. Мєрии городов, администрации штатов приглашают "Help Heroes Of Ukraine" на свои мероприятия для проведения акций по сборам для помощи Украине (см. видео ниже). За собранные на различных собраниях деньги благотворительная организация приобрела и передала в Украину 40 единиц только автомобилей "Хамви", не говоря уже о пикапах, пожарные машины, амуницию, медикаменты, продукты питания и даже игрушки для детей.

В частности, о четырех десятках HMMWV сообщил рейтинговый украинский ресурс Militarnyi, ссылаясь на директора Фонда Романа Заболотовского.

Это был концерт-пикник, в ходе которого собрано на "Хамви" для ГУР Украины. Фото: Help Heroes Of Ukraine

По данным этого ресурса, по состоянию на май 2024 года количество HMMWV на вооружении Украины выросло до более 3000 машин, поскольку с начала полномасштабной российско-украинской войны "...Соединенные Штаты начинают поставлять пакеты помощи с сотнями HMMWV. Также европейские страны их передают украинским военным".

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Кстати, как сообщается на официальной странице Фонда в Facebook, в июле "Хамви" достался 33-му отдельному инженерному батальону Н-ской воинской части. Туда передана санитарно-эвакуационная версия HMMWV с тентовым кузовом. Машина уже работает в зоне боевых действий.

HMMWV также в июле передан бойцам 132-го отдельного разведывательного батальона. Туда из одного из логистических центров благотворительной организации на западе Украины отправлены сразу две такие машины.

Высокомобильные многоцелевые автомобили "Хамви" американской компании AM General в различных исполнениях кузова, в т.ч. под нужды разведчиков, зенитчиков, получили боевые подразделения 3-й ОШБ, бригады Нацгвардии "Азов", 1-й Президентской бригады, 33-го Отдельного инженерного батальона и многих других.

Фигурируют в поставках Благотворительного фонда "Help Heroes Of Ukraine" для наших защитников и обычные гражданские пикапы, адаптированные под армейские нужды. Крайняя поставка в июле адресно поступила 100-й отдельной бригаде (см. видео ниже).

"Ими можно перевозить боеприпасы, выполнять другие задачи, возложенные на наше подразделение. И это помогает нам бить врага", – отметил командир бригады Игорь Веремчук.

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Сейчас, сбор средств волонтерами американской благотворительной организации "Help Heroes Of Ukraine" продолжается – война в Украине нуждается в поддержке как от правительственных организаций, так и от благотворительных объединений.