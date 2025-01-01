США рискуют проиграть Китаю глобальную гонку электромобилей

Руководитель американского бренда громко предупредил о не очень утешительном будущем американского автопрома. По словам Фарли, автопроизводители, в т.ч. Ford, рискуют отстать и, главное, потенциально устареть, если они не смогут идти в ногу с быстрым доминированием Китая в производстве электромобилей (EV) и инновациях.

Восходящая обеспокоенность менеджера мирового ранга за автомобильную промышленность США по поводу все более конкурентной позиции Китая в мировом ландшафте электромобилей свидетельствует о том, что американский автопром начал сильно хромать, а китайский наоборот – набирает ход. На этом делает акцент evmagz.com.

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Фарли не скрывает, что в течение последнего года шесть или семь раз посещал Китай и увиденное там не идет ни в какое сравнение с американским производством. Если трезво оценивать, то это тревожный звоночек, поскольку "это самая унизительная вещь, которую я когда-либо видел", – уточнил он.

По словам Фарли, сейчас Китай производит 70% электромобилей в мире. Он привел пример Xiaomi YU7, электрического внедорожника стоимостью 35 000 долларов, который получил 200 000 заказов сразу после запуска.

Руководитель Ford признает преимущества китайских автопроизводителей - не только масштаб и стоимость, но и отличные технологии в автомобилях и автопроизводстве.

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"Huawei и Xiaomi есть в каждом автомобиле. Вы входите в систему, вам не нужно подключать телефон. Автоматически вся ваша цифровая жизнь отображается в автомобиле. Их стоимость, качество их транспортных средств намного превосходит то, что я вижу на Западе", – заявил он

Несмотря на это, Ford пересматривает свою стратегию в отношении электромобилей на основе текущей динамики рынка. Вместо того чтобы ускорять производство электромобилей, компания отдает предпочтение гибридным моделям, которые наблюдают рост потребительского спроса в Северной Америке. По данным Business Insider, этот стратегический сдвиг повысил доверие инвесторов: в этом году акции Ford выросли более чем на 9%.

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Однако это не выход, потому что гибрид не может быть альтернативой полномасштабному курсу глобальной электрификации с лидерскими позициями Китая. Фарли это хорошо понимает и уже бьет тревогу.