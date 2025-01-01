США ризикують програти Китаю глобальну гонку електромобілів

Керівник американського бренду гучно попередив про не дуже втішне майбутнє американського автопрому. За словами Фарлі, автовиробники, у т.ч. Ford, ризикують відстати та, головне, потенційно застаріти, якщо вони не зможуть йти в ногу зі швидким домінуванням Китаю у виробництві електромобілів (EV) та інноваціях.

Висхідна стурбованість менеджера світового рангу за автомобільну промисловість США з приводу все більш конкурентної позиції Китаю у світовому ландшафті електромобілів свідчить про те, що американський автопром почав сильно шкутильгати, а китайський навпаки – набирає ходу. На цьому робить акцент evmagz.com.

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Фарлі не приховує, що протягом останнього року шість чи сім разів відвідував Китай і побачене там не йде в жодне порівняння з американським виробництвом. Якщо тверезо оцінювати, то це тривожний дзвіночок, оскільки "це найпринизливіша річ, яку я коли-небудь бачив", – уточнив він.

За словами Фарлі, наразі Китай виробляє 70% електромобілів у світі. Він навів приклад Xiaomi YU7, електричного позашляховика вартістю 35 000 доларів, який отримав 200 000 замовлень відразу після запуску.

Керівник Ford визнає переваги китайських автовиробників — не лише масштаб і вартість, а й чудові технології в автомобілях та автовиробництві.

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"Huawei і Xiaomi є в кожному автомобілі. Ви входите в систему, вам не потрібно підключати телефон. Автоматично все ваше цифрове життя відображається в автомобілі. Їхня вартість, якість їхніх транспортних засобів набагато перевершує те, що я бачу на Заході", – заявив він

Попри це, Ford переглядає свою стратегію щодо електромобілів на основі поточної динаміки ринку. Замість того, щоб прискорювати виробництво електромобілів, компанія віддає перевагу гібридним моделям, які спостерігають зростання споживчого попиту в Північній Америці. За даними Business Insider, цей стратегічний зсув підвищив довіру інвесторів: цього року акції Ford зросли більш ніж на 9%.

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Однак це не вихід, бо гібрид не може бути альтернативою повномасштабному курсу глобальної електрифікації з лідерськими позиціями Китаю. Фарлі це добре розуміє й уже б'є на сполох.