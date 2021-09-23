Он будет называться Grecale и появится на публике 16 ноября в Милане.

Меньший брат внедорожника Maserati Levante будет иметь название Grecale. Автомобильные шпионы уже давно замечают его на дорогах практически в серийном виде, а сейчас машина даже обклеена фирменной пленкой с названием марки и модели.

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Через камуфляж видно, что модель будет иметь овальную форму решетки радиатора и узкие фары, которые тянутся назад через передние крылья. Задние фонари тонкие.

По размерам Grecale будет конкурировать с Porsche Macan, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC-Class. Под капотом может быть четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом от Alfa Romeo Stelvio и V6 от Maserati Ghibli. Под вопросом заряженный Trofeo, по крайней мере в начале производства.

Компактный роскошный кроссовер будет представлен 16 ноября в Милане.