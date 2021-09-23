Він буде називатись Grecale та з'явиться на публіці 16 листопада у Мілані.

Менший брат позашляховика Maserati Levante матиме назву Grecale. Автомобільні шпигуни вже давно помічають його на дорогах практично в серійному вигляді, а зараз машина навіть обклеєна фірмовою плівкою з назвою марки та моделі.

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Через камуфляж видно, що модель матиме овальну форму решітки радіатора та вузькі фари, які тягнуться назад через передні крила. Задні ліхтарі тонкі.

За розмірами Grecale буде конкурувати з Porsche Macan, BMW X3 та Mercedes-Benz GLC-Class. Під капотом може бути чотирициліндровий двигун з турбонаддувом від Alfa Romeo Stelvio та V6 від Maserati Ghibli. Під питанням заряджений Trofeo, принаймні на початку виробництва.

Компактний розкішний кросовер буде представлений 16 листопада в Мілані.