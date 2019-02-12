Соответствующее решение приняла ассоциация автопроизводителей мира OICA.

В календаре международных автошоу в 2019 и 2020 год произошли некоторые изменения. В частности, автошоу в Детройте, которое обычно проводилось в январе, с 2020 года "переехало" на июнь. Отныне первым мотор-шоу года будет выставка в Брюсселе.

Среди крупнейших автошоу планеты остаются Женевский автосалон в марте (он проходит ежегодно), Токийский, Франкфуртский и Парижский салоны (проходят через год). В частности, автошоу во Франкфурте IAA пройдет 10-22 сентября, а в Токио – 23 октября – 4 ноября 2019 года. Соответственно, крупнейшее мотор-шоу Европы 2020 года произойдет 29 сентября – 11 октября следующего года в Париже.

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Запланированные ранее на 2019 автомобильные выставки в Стамбуле и Буэнос-Айресе не состоятся.

Единственная украинская автомобильная выставка, внесенная в календарь OICA – салон коммерческих автомобилей TIR, которая состоится в октябре 2020 (точная дата не указана). В текущем году эта выставка в календаре не значится.

Справка Авто24

OICA – Международная организация автопроизводителей, является объединением национальных ассоциаций производителей автомобилей. Организация основана в 1919 году, штаб-квартира расположена в Париже. Она координирует взаимодействие между производителями, и координирует работу крупнейших международных автосалонов. Украину в Международной организации автопроизводителей представляет Ассоциация "Укравтопром".

Напомним, что единственный в Украине автозавод увеличил производство в январе.