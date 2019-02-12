Відповідне рішення ухвалила асоціація автовиробників світу OICA.

В календарі міжнародних автошоу на 2019 та 2020 рік відбулися деякі зміни. Зокрема, автошоу в Детройті, які зазвичай проводилося в січні, з 2020 року “переїхало” на червень. Відтепер першим мотор-шоу року буде виставка в Брюсселі.

Серед найбільших автошоу планети залишаються Женевський автосалон в березні (він проходить щорічно), Токійський, Франкфуртський та Паризький салони (проходять через рік). Зокрема, автошоу у Франкфурті IAA пройде 10-22 вересня, а у Токіо – 23 жовтня – 4 листопада 2019 року. Відповідно, найбільше мотор-шоу Європи 2020 року відбудеться 29 вересня – 11 жовтня наступного року у Парижі.

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Заплановані раніше на 2019 рік автомобільні виставки в Стамбулі та Буенос-Айресі не відбудуться.

Єдина українська автомобільна виставка, внесена в календар OICA – салон комерційних автомобілів TIR, який відбудеться в жовтні 2020 року (точна дата не вказана). В поточному році ця виставка в календарі не значиться.

Довідка Авто24

OICA – Міжнародна організація автовиробників, є об’єднанням національних асоціацій виробників автомобілів. Організація заснована в 1919 році, штаб-квартира розташована в Парижі. Вона координує взаємодію між виробниками, а координує роботу найбільших міжнародних автосалонів. Україну в Міжнародній організації автовиробників представляє Асоціація “Укравтопром”.

Нагадаємо, що єдиний в Україні автозавод збільшив виробництво у січні.