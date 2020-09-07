Компания Renault опубликовала фото оптики хэтчбека Sandero третьего поколения. Впрочем, уже совсем скоро должна состояться премьера модели, поэтому вскоре узнаем все подробности и сможем рассмотреть все детали.

Новый хэтчбек получит полностью переработанный передок и фары со сложным рисунком и светодиодными полосками, под которыми расположены круглые противотуманные фары. Судя по снимку, с изменением поколения хэтчбек получит более узкие задние стойки, чем в актуальной модели.

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Накануне дочерняя компания Renault, Dacia, поделилась первыми официальными изображениями новых Sandero, Sandero Stepway и седана Logan, на которых видны темные силуэты новинок. Автомобили третьей итерации переедут на упрощенную версию CMF-B Renault Clio, что позволит компании сэкономить на производстве.

В палитру двигателей могут войти бензиновые моторы мощностью от 65 до 100 л.с., 1,5-литровый дизель (85 или 115 л.с.). Вершину гаммы займет 140-сильная гибридная силовая установка E-Tech, которая может достаться Sandero Stepway.

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