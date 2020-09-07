Компанія Renault опублікувала фото оптики хетчбека Sandero третього покоління. Втім, вже зовсім скоро повинна відбутися прем'єра моделі, тому незабаром дізнаємося всі подробиці і зможемо розглянути всі деталі.

Новий хетчбек отримає повністю перероблений передок, фари зі складним малюнком і світлодіодними смужками, під якими розташовані круглі протитуманні фари. Судячи по знімку, зі зміною покоління хетчбек отримає більш вузькі задні стійки, ніж у актуальної моделі.

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We give you another chance to catch some details. A little more patience! pic.twitter.com/aQoIvGeWem — Groupe Renault (@Groupe_Renault) September 4, 2020

Напередодні дочірня компанія Renault, Dacia, поділилася першими офіційними зображеннями нових Sandero, Sandero Stepway і седана Logan, на яких видно темні силуети новинок. Автомобілі третьої ітерації переїдуть на спрощену версію CMF-B Renault Clio, що дозволить компанії заощадити на виробництві.

У палітру двигунів можуть увійти бензинові мотори потужністю від 65 до 100 к.с. потужності, 1,5-літровий дизель (85 або 115 к.с.). Вершину гами займе 140-сильна гібридна силова установка E-Tech, яка може дістатися Sandero Stepway.

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