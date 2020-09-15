Китайские СМИ выведали некоторые подробности предстоящей модернизации Tesla Model 3. Электрокар обновится снаружи и внутри, а также получит расширенный список оборудования.

В публикации на портале Weibo утверждается, что Tesla Model 3 в ближайшее время переживет эволюционный рестайлинг. Видоизменится передняя и задняя оптика электрокара, хромированные декоративные элементы кузова исчезнут.

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Внутри ключевые изменения будут сосредоточены на рулевом колесе и центральной консоли. Вместе с тем, электрокару прочат новую систему охлаждения и тепловой насос, вместо электрической печки. Это позволит более экономно расходовать электроэнергию. Также сообщается, что рестайлинговая Model 3 будет иметь улучшенную шумоизоляцию и электропривод дверки багажника, что будет предлагаться, как дополнительная опция.

Ожидается, что обновится не только Tesla Model 3 для китайского рынка, производство которой налажено на заводе в Шанхае, но и американские электромобили, выпускаемые во Фримонте, штат Калифорния.

На сегодня Tesla Model 3 доступна в США в трех исполнениях. Базовая модель имеет задний привод, запас хода в 418 километров и ускоряется до сотни за 5,6 секунды. Полноприводные Model 3 в версиях Long Range и Performance проезжают на одной зарядке до 500 километров, а на разгон до 100 км/ч тратят 4,5 и 3,2 секунды соответственно. Цены в США стартуют с отметки 31 690 долларов за базовую модель, а в исполнении Performance электрокар стоит от 48 690 долларов.

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