Китайські ЗМІ вивідали деякі подробиці майбутньої модернізації Tesla Model 3. Електрокар оновиться зовні та всередині, а також отримає розширений список обладнання.

У публікації на порталі Weibo стверджується, що Tesla Model 3 найближчим часом переживе еволюційний рестайлінг. Видозміниться передня та задня оптика електрокара, хромовані декоративні елементи кузова зникнуть.

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Всередині ключові зміни будуть зосереджені на рульовому колесі та центральній консолі. Разом з тим, електрокару пророкують нову систему охолодження і тепловий насос, замість електричної пічки. Це дозволить більш економно витрачати електроенергію. Також повідомляється, що рестайлінгова Model 3 матиме поліпшену шумоізоляцію та електропривід дверки багажника, що пропонуватиметься, як додаткова опція.

Очікується, що оновиться не лише Tesla Model 3 для китайського ринку, виробництво якої налагоджено на заводі в Шанхаї, а й американські електромобілі, що випускаються у Фрімонті, штат Каліфорнія.

На сьогодні Tesla Model 3 доступна у США в трьох виконаннях. Базова модель має задній привід, запас ходу у 418 кілометрів і прискорюється до сотні за 5,6 секунди. Повнопривідні Model 3 в версіях Long Range і Performance проїжджають на одній зарядці до 500 кілометрів, а на розгін до 100 км/год витрачають 4,5 і 3,2 секунди відповідно. Ціни у США стартують з відмітки 31 690 доларів за базову модель, а у виконанні Performance електрокар коштує від 48 690 доларів.

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