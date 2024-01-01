Стало известно, какой будет серийная версия хэтчбека BYD Ocean-M

Источникам Carcoops удалось рассекретить отчет Министерства промышленности и информационных технологий Китая, согласно которому заметно, что новая модель является серийной версией концепт-кара.

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Сообщается, что электромобиль назвали Seal X, однако, поговаривают, что приставка "X" не является окончательной. В общем, новинка имеет внешность, идентичную Ocean-M, за исключением новых воздухозаборников и отсутствующих аэродинамических элементов. Задний диффузор также гораздо проще.

Новинка получила идентичные фары и фонари, однако лишилась массивного заднего антикрыла. Также известно, что Seal X будет иметь небольшой LiDAR. Изображений интерьера пока нет.

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Хэтчбек будет иметь две версии. Базовая будет иметь один электромотор на задней оси мощностью 215 л.с., тогда как топовая – два электродвигателя общей мощностью 416 л.с. Оба варианта будут оснащены батареями Blade от BYD.