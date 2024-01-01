Стало відомо, якою буде серійна версія хетчбека BYD Ocean-M

Джерелам Carcoops вдалось розсекретити звіт Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, згідно з якого помітно, що нова модель є серійною версією концепт-кара.

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Повідомляється, що електромобіль назвали Seal X, однак, подейкують, що приставка «X» не є остаточною. Загалом, новинка має зовнішність, ідентичну до Ocean-M, за винятком нових повітрозабірників та відсутніх аеродинамічних елементів. Задній дифузор також набагато простіший.

Новинка отримала ідентичні фари та ліхтарі, проте позбулась масивного заднього антикрила. Також відомо, що Seal X матиме невеликий LiDAR. Зображень інтер’єру наразі немає.

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Хетчбек матиме дві версії. Базова матиме один електромотор на задній осі потужністю 215 к.с., тоді як топова – два електродвигуни загальною потужністю 416 к.с. Обидва варіанти будуть оснащені батареями Blade від BYD.