Изменение модели на новую назначено на 2023 год, ее будут выпускать по меньшей мере 10 лет.

Компания "АвтоВАЗ" представит новое поколение модели Niva в I квартале 2023 года. Об этом хорватский поставщик "АвтоВАЗа" AD Plastik Group сообщил потенциальным инвесторам на Загребской фондовой бирже в сообщении о раскрытии информации.

В июне хорватская компания заключила с российским автогигантом соглашение, по которому она будет с 2023 по 2033 год поставщиком пластиковых элементов экстерьера для новой модели Niva.

В письме говорится, что сумма контракта составила около 58 млн евро, ожидаемый срок проекта – 10 лет.

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AD Plastik Group в Тольятти будет производить различные внешние компоненты для Niva, такие как передние и задние "юбки" бампера, корпуса колесных арок, амортизаторы, протекторы задних крыльев и боковые накладки.

Кроме того, хорватская компания намерена выпускать для Niva внутренние поглотители бамперов, пластиковые расширители колесных арок, облицовки стоек и фальш-решетки радиатора.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" официальную информацию AD Plastik Group не подтвердили и не опровергли. "Ни о каких новых поколениях или рестайлинге относительно "Нивы", кроме быстрой замены логотипа, мы не говорим. Рано", – рассказал директор по коммуникациям "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский.

Впрочем, недавно появилась информация, что "АвтоВАЗ" полностью переходит на платформу Renault, поэтому вполне возможно, что новая "Нива" будет всего лишь перелицованным Dacia Duster.

Напомним, что ЗАЗ еще ведет переговоры о производстве моделей ВАЗ.