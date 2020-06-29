Зміна моделі на нову призначена на 2023 рік, її будуть випускати принаймні 10 років.

Компанія “АвтоВАЗ” представить нове покоління моделі Niva в I кварталі 2023 року. Про це хорватський постачальник “АвтоВАЗу” AD Plastik Group повідомив потенційних інвесторів на Загребської фондовій біржі в повідомленні про розкриття інформації.

У червні хорватська компанія уклала з російським автогігантом угоду, за якою вона буде з 2023 по 2033 рік постачальником пластикових елементів екстер'єру для нової моделі Niva.

У листі йдеться, що сума контракту склала близько 58 млн євро, очікуваний термін проекту - 10 років.

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AD Plastik Group в Тольятті буде виробляти різні зовнішні компоненти для Niva, такі, як передні і задні "спідниці" бампера, корпусу колісних арок, амортизатори, протектори задніх крил і бічні накладки.

Крім того, хорватська компанія має намір випускати для Niva внутрішні абсорбери бамперів, пластикові розширювачі колісних арок, облицювання стійкий і фальш-решітки радіатора.

У “АвтоВАЗі” офіційну інформацію AD Plastik Group не підтвердили і не спростували. "Про жодні нові покоління чи рестайлінг стосовно "Ниви", крім швидкої заміни логотипу, ми не говоримо. Рано", – розповів директор з комунікацій “АвтоВАЗу” Сергій Іллінський.

Втім, нещодавно з'явилась інформація, що "АвтоВАЗ" повністю переходить на платформу Renault, тож цілком можливо, що нова "Нива" буде всього лише перелицьованим Dacia Duster.

Нагадаємо, що ЗАЗ ще веде перемовини про виробництво моделей ВАЗ.