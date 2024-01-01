Стало известно, когда Skoda представит новый Enyaq

Чешский автопроизводитель поделился тизерными видео обновленного Enyaq в своих социальных сетях. На кадрах заметно, что обновленный электромобиль будет иметь сходство со своим младшим братом Elroq.

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Передняя часть электромобиля будет иметь совершенно новый стиль “Tech-Deck”, с новым бампером, разделенной оптикой, тонкой решеткой радиатора и надписью “Skoda” вместо традиционного исторического логотипа компании.

Как и текущий вариант модели, рестайлинговая версия будет предлагаться в кузове кросс-купе и кроссовера. Также известно, что компания использует акцент на экологических материалах в обивке интерьера.

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Вполне вероятно, инженеры также изменят аппаратное обеспечение трансмиссии и мультимедиа. Трансляция официальной презентации обновленного семейства Skoda Enyaq состоится уже 8 января в 11:00 по киевскому времени.