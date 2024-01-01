Стало відомо, коли Skoda прдетсавить оновлений Enyaq

Чеський автовиробник поділився тизерними відео оновленого Enyaq у своїх соціальних мережах. На кадрах помітно, що оновлений електромобіль матиме подібний до свого молодшого брата Elroq.

Читайте також: Новий електрокросовер Skoda Elroq: запас ходу 560 км і розгін до сотні за 5,6 секунди.

Передня частина електромобіля матиме абсолютно новий стиль “Tech-Deck”, з новим бампером, розділеною оптикою, тонкою решіткою радіатора й написом “Skoda” замість традиційного історичного логотипу компанії.

Як і поточний варіант моделі, рестайлінгова версія пропонуватиметься у кузові крос-купе та кросовера. Також відомо, що компанія використає акцент на екологічних матеріалах в оббивці інтер’єру.

Також цікаво: Як крок за кроком збирають автомобілі Skoda: відео

Цілком ймовірно, інженери також змінять апаратне забезпечення трансмісії та мультимедіа. Трансляція офіційної презентації оновленого сімейства Skoda Enyaq відбудеться вже 8 січня об 11:00 за київським часом.