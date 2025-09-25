Стало известно, кому идут конфискованные таможней автомобили

ФОТО: Гостаможслужба Украины|
Также в конфискат попадают машины, которые под видом гуманитарных ввозятся на продажу
Как сообщила Гостаможслужба, вся конфискованная за нарушение таможенных правил техника работает на государство, потому что изъятые автомобили переданы на нужды Сил обороны Украины.
В отличие от мирного времени, когда конфискат продавался на вторичном рынке, в условиях войны главным получателем конфискованной техники стали подразделения Сил обороны. С начала полномасштабного вторжения таможнями передано Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям почти 17 тысяч единиц техники общей стоимостью более 82,9 млн грн.
Кроме этого, в армейские подразделения всех ведомственных формирований, включая Территориальную оборону, передано компьютерной и электронной техники на 43,4 млн грн и мобильных телефонов на 34,4 млн грн.
В случае отсутствия потребности военных в том или ином конфискованном имуществе, в т.ч. транспортного сегмента, конфискат передается в органы государственной исполнительной службы, которые в рамках исполнительного производства реализуют ее на электронных аукционах.
Главным организатором аукционов по реализации конфискованного имущества является государственное предприятие "СЕТАМ", принадлежащее к сфере управления Министерства юстиции Украины.
На этой платформе граждане могут приобрести конфискованную технику открытым и прозрачным способом. От реализации такого имущества в госбюджет перечислено почти 12,2 млн грн.
Также прозвучало предостережение: таможенные органы не имеют отношения к магазинам, использующих в названии слова "конфискат" или "таможенный конфискат". Такие формулировки являются исключительно элементом рекламы и не связаны с официальной реализацией изъятого таможнями имущества.