Стало известно, кому идут конфискованные таможней автомобили

Как сообщила Гостаможслужба, вся конфискованная за нарушение таможенных правил техника работает на государство, потому что изъятые автомобили переданы на нужды Сил обороны Украины.

В отличие от мирного времени, когда конфискат продавался на вторичном рынке, в условиях войны главным получателем конфискованной техники стали подразделения Сил обороны. С начала полномасштабного вторжения таможнями передано Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям почти 17 тысяч единиц техники общей стоимостью более 82,9 млн грн.

Кроме этого, в армейские подразделения всех ведомственных формирований, включая Территориальную оборону, передано компьютерной и электронной техники на 43,4 млн грн и мобильных телефонов на 34,4 млн грн.

В случае отсутствия потребности военных в том или ином конфискованном имуществе, в т.ч. транспортного сегмента, конфискат передается в органы государственной исполнительной службы, которые в рамках исполнительного производства реализуют ее на электронных аукционах.

Главным организатором аукционов по реализации конфискованного имущества является государственное предприятие "СЕТАМ", принадлежащее к сфере управления Министерства юстиции Украины.

На этой платформе граждане могут приобрести конфискованную технику открытым и прозрачным способом. От реализации такого имущества в госбюджет перечислено почти 12,2 млн грн.

Также прозвучало предостережение: таможенные органы не имеют отношения к магазинам, использующих в названии слова "конфискат" или "таможенный конфискат". Такие формулировки являются исключительно элементом рекламы и не связаны с официальной реализацией изъятого таможнями имущества.